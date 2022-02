OL - Mercato : Aulas confirme les pistes Benzema et Lacazette et en veut à Paqueta et Guimaraes

Zapping But! Football Club OL : Peter Bosz, nouvel entraîneur des Gones

Présent ce mercredi en conférence de presse lors de la présentation de Romain Faivre et Tanguy Ndombélé, le président de l'Olympique Lyonnais, Jean-Michel Aulas, a confirmé l'intérêt du club rhodanien pour Karim Benzema (Real Madrid) et Alexandre Lacazette (Arsenal).

"Lacazette, c'est plus accessible que Benzema"

"Alexandre Lacazette nous intéresse, de par ce qu’il a représenté ici, la maturité qu’il a pu prendre depuis son départ, et on est resté en contact depuis qu’il est parti. C’est un profil qui nous intéresse. Tous les dossiers sur les grands joueurs sont compliqués. On fera tous les efforts possibles, mais ça fait partie des idées directrices que Bruno Cheryou a amené. Alexandre Lacazette, c’est plus accessible que Karim Benzema. Il faut essayer de transformer l’équation financière. Et on ne sera pas seul."

"Les Brésiliens ne nous ont pas laissé la chance d'espérer"

Le patron de l'OL a ensuite regretté la décision commune des Brésiliens, Lucas Paqueta et Bruno Guimaraes, de rejoindre la sélection plutôt que de rester à Lyon pour disputer le match face à l'OM. "J'ai tenté de convaincre les Brésiliens de ne pas aller au Brésil. On aurait été meilleur avec eux, mais l'équipe s'est transcendée avec huit absents dans une situation indigne de la Ligue 1. Il y a peut-être une justice immanente et les joueurs se sont dépassés. Dans ma position sur Bruno Guimaraes, le fait d'avoir une épée de Damoclès avec les Brésiliens a joué. J'étais déçu de les voir partir en sélection et les Brésiliens ne nous ont pas laissé la chance d'espérer."

🚨 RDV à partir de 15h sur #OLPLAY pour suivre 𝗚𝗥𝗔𝗧𝗨𝗜𝗧𝗘𝗠𝗘𝗡𝗧 la conférence de presse de présentation de nos deux nouvelles recrues @RomainFaivreoff et Tanguy #Ndombele, en présence de @JM_Aulas, Vincent Ponsot et Bruno Cheyrou. 🔴🔵



📱🖥📺 https://t.co/szeffqHUxE pic.twitter.com/5CFhluB9D4 — Olympique Lyonnais (@OL) February 2, 2022