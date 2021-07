OL : Aulas donne la leçon, premier camouflet pour Bosz ?

Zapping But! Football Club OL : les meilleures déclarations de l'année 2020

Jean-Michel Aulas, avec l’âge, a appris de ses erreurs. À 72 ans, le président de l’OL n’entend plus jeter de l’huile sur le feu à tort et à travers et a tenté d’enterrer la hache de guerre avec Canal+ après l’échec des droits TV.

« Pour le moment, il n'y a pas eu de désistement officiel, annonce-t-il dans L’Équipe. beIN a signé un contrat, les solutions existent. Je pense qu'il n'y aura pas de fracture frontale. Ça ne servirait personne. Franchement, les dirigeants de Canal sont des gens qui méritent tout le respect. Je sais que, quelques fois, ce que j'ai dit a été mal interprété quand le football français a obtenu beaucoup avec d'autres. Ce n'était pas du tout contre Canal. Moi, je fais partie de la génération qui a connu Canal dès le début. Et j'ai travaillé il y a très longtemps avec Vincent Bolloré dans des commissions au ministère de l'Industrie. Il y a un immense respect et j'espère que l'on va trouver les moyens de poursuivre l'aventure avec les deux (Amazon et Canal+). »

En parallèle de la sortie de son président, Peter Bosz pourrait connaître un premier camouflet sur le mercato de l’OL. Alors que sa priorité se nomme André Onana, le site Olympique et Lyonnais croit savoir que Lyon est loin d’être en pole sur ce dossier. La concurrence pourrait même être insurmontable. « Le club rhodanien est encore loin d'avoir recruté le portier amstellodamois. Ce dernier possède plusieurs courtisans. Dans l'entourage proche du joueur, si on confirme les contacts avec l'OL, on admet que d'autres équipes sont plus susceptibles à "l'instant T" de l'accueillir. Le Camerounais pourrait également rester à l'Ajax. Si les dirigeants lyonnais ont transmis une offre au portier, un accord semble donc être assez loin entre les deux parties », concluent nos confrères.

Dans l'édition du soir du Progrès, outre l'article polémique sur @MDembele_10 (voir nos messages précédant), le journal régional confirme son information sur les contacts entre l'OL et @AndreyOnana.

Et indique que le match amical contre Wolfsburg sera diffusé par Canal+ Sports pic.twitter.com/nx9vESvqtQ — OL+ (@OL__Plus) July 5, 2021