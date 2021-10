OL : Aulas hausse le ton pour le Mercato

Zapping But! Football Club OL : le palmarès complet des Gones

Dans un entretien accordé au site officiel de l'Olympique Lyonnais, le président des Gones, Jean-Michel Aulas, a fait une annonce forte pour les prochains mercatos, confiant qu'il se montrerait encore plus exigeant pour vendre ses meilleurs éléments.

"Comme chaque année, on fera des ventes. Je ne peux pas promettre qu’on pourra garder nos meilleurs joueurs. Mais on sera encore plus exigeant. Ne partiront que ceux dont la pression était trop grande pour les garder. Si des joueurs devaient partir, ils devront être remplacés", a lâché le patron de l'OL avant de s'exprimer sur les besoins au mercato hivernal. "Quand on regarde tous les postes, on a beaucoup de solutions. On a prévu de pouvoir se renforcer. Mais je ne suis pas sûr que le coach ou le directeur sportif en aient l’obligation. Il faudra se reposer la question en décembre. Juninho et Vincent Ponsot s’y préparent. S’il faut, on pourra le faire mais pas sûr qu’on en ait besoin."

En marge de la présentation des résultats annuels 2020-21 d’OL Groupe, le président @JM_Aulas a notamment évoqué la situation sportive des équipes professionnelles et leurs ambitions pour la suite de la saison. 🔴🔵https://t.co/N35vqtZyVY — Olympique Lyonnais (@OL) October 27, 2021