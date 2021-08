OL : Aulas promet des surprises pour la fin du Mercato

Zapping But! Football Club OL : le palmarès complet des Gones

En marge des présentations devant la presse d’Emerson et Xherdan Shaqiri, le président de l’Olympique Lyonnais, Jean-Michel Aulas, a annoncé la couleur pour la fin du mercato estival des Gones.

"Je veux tirer un coup de chapeau à Vincent Ponsot et Juninho pour ces deux arrivées. On a plein de raisons de penser qu'on est sur la bonne voie. On se donne les moyens d'atteindre nos objectifs et de progresser. Il est probable que d'autres mouvements arrivent dans les prochains jours. On espère faire des choses qui vont vous surprendre", a lâché le patron de l’OL en conférence de presse. Des déclarations qui devraient faire saliver les supporters lyonnais.

