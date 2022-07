OL : Bosz a une nouvelle recrue rêvée au Mercato, bonne nouvelle pour Lacazette 

Zapping But! Football Club Le retour de Lacazette à l'OL est-il possible ?

Après sa mésaventure de jeudi matin, où il a été piqué par plusieurs abeilles, Alexandre Lacazette va beaucoup mieux. Selon le site Olympique et Lyonnais, l’attaquant de l'OL a participé à l'intégralité de la séance programmée hier et il jouera la rencontre amicale prévue demain contre Feyenoord (16h45).

De son côté, Peter Bosz s’est lâché ses attentes lors de la saison à venir en termes tactiques. « Si on fait le pressing avec un milieu offensif, ça se transforme en 4-4-2, a-t-il analysé dans Le Progrès. Quand je fais un 4-3-3, que je joue avec un 6, partout on peut couvrir, il y a des triangles, les distances pour aller devant et aussi derrière sont plus intéressantes. »

Au sujet de la suite du mercato et le recrutement d’une possible sentinelle, le coach de l’OL validerait. « C’est le rôle le plus compliqué dans mon équipe, a-t-il détaillé. Ce joueur doit être intelligent et savoir parfaitement se positionner. Et il doit être costaud parce que contre de bons milieux offensifs, il devra forcément aller aux duels (...) Oui, Thiago Mendes peut jouer au milieu si on joue à deux axiaux. Tout seul au milieu, il ne peut pas. Et dans le football moderne, pour moi, peu de joueurs sont capables d’évoluer tout seul dans l’axe. »