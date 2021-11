OL : Bosz et Juninho ont un nouveau nom en tête pour le Mercato

Zapping But! Football Club OL - Strasbourg : le brief d'avant match

Alors que plusieurs joueurs de son effectif manqueront à l'appel pour disputer la CAN 2022 dont Islam Slimani (Algérie), Karl Toko Ekambi (Cameroun) et Tino Kadewere (Zimbabwe), l'Olympique Lyonnais commence à s'activer pour le mercato hivernal.

En parallèle du dossier Sardar Azmou (Zénith Saint-Pétersbourg), l'OL serait intéressé par l'ailier droit du FC Porto, Jesus Manuel Corona, selon les informations du journal L'Equipe. En fin de contrat en juin prochain, l'international mexicain, qui est également courtisé par l'AC Milan, refuserait de prolonger avec le club portugais. Ses représentants et les dirigeants lyonnais auraient même déjà entamés des discussions. Affaire à suivre...

