OL - Brest (1-1) : Peter Bosz réclame du renfort et se réjouit si Messi signe au PSG

Son analyse du match

“A la maison contre Brest, il faut gagner. Ce sont deux points perdus. En première période, on n’a pas bien joué. Tous les joueurs ont demandé les ballons dans les pieds, il n’y a eu aucun appel en profondeur et c’était très facile à défendre pour Brest. L’entrée des deux joueurs (Slimani, Paqueta) a amené dans l’intensité dans les courses et c’était beaucoup mieux (...) Sur les derniers matchs, on avait pris dix buts. C’était beaucoup trop. Ce soir, on a bien mieux défendu même si on a pris un but sur notre première occasion.”

Sur les jeunes et les entrants

“Le premier match de la saison amène une pression différente. Deux jeunes ont démarré pour la première fois (Gusto, Lukeba) et ils ont bien joué. Je suis content de ma défense comme je suis content des deux joueurs qui sont entrés. Islam est entré en ailier et il l’a bien fait. Même avec trois entraînements seulement, on voit déjà les qualités de Paqueta.”

Sur Moussa Dembélé

“Il faut le dire, ce n’était pas son meilleur match. Il a eu deux belles occasions. Vu ses qualités, il doit marquer au moins une fois. Après, c’est un très bon buteur, il l’a montré durant la préparation et aux entraînements…”

Sur le choix (discutable) Thiago Mendes

“Thiago est un bon joueur. Il veut partir. Il faut être honnête : après le départ de Jean Lucas, j’ai besoin d’un autre milieu. J’avais le choix entre Habib Keyta, un très jeune joueur, et Thiago. On avait déjà deux jeunes joueurs avec Malo et Castello. J’ai donc opté pour l’expérience. A mon avis, Thiago a bien fait aujourd’hui.”

Sur la nécessité de recruter

“On a vu que l’équipe n’est pas équilibrée. Je cherche de bons joueurs. On a beaucoup de joueurs mais on cherche des bons joueurs pour faire la différence.”

Messi, une arrivée importante pour la L1 ?

“Ce n’est même pas une question. Messi est pour moi le meilleur joueur du monde, de tous les temps. S’il joue en Ligue 1, chaque personne qui aime le foot aimera ça. Et moi, j’aime le foot.”