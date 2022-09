OL : Bruno Cheyrou pointé du doigt pour une erreur du Mercato lyonnais

Zapping But! Football Club OL : les transferts les plus chers de l'histoire

Si l'OL a clairement mis en avant le rôle de Peter Bosz dans la décision de prolonger Thiago Mendes en défense centrale et de ne pas recruter à ce poste, une nouvelle vérité est arrivée sur ce dossier.

En effet, selon le toujours bien informé Mohamed Toubache-Ter, il semblerait qu'il y ait eu un conssensus assez clair entre le coach de l'OL et son responsable de recrutement Bruno Cheyrou. Alors qu'il avait été alerté en interne sur les carences du poste d'axe central, l'ancien jouer de Liverpool n'a rien fait.

« Sur le cas Mendes à Lyon, y a un réel problème Cheyrou... Quand en interne, on lui déclare qu'il faudrait peut-être recruter davantage à ce poste... Cheyrou considère que ça fera l'affaire car Lyon joue qu'une fois par semaine », a écrit l'insider.

Il semblerait donc que la responsabilité soit plus partagée qu'il n'y paraît et que Peter Bosz ne soit pas le seul et unique coupable.