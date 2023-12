OL : coup de théâtre pour Genesio et Sampaoli, une immense liste déjà fournie au Mercato !

Deux matches et déjà deux défaites pour Pierre Sage sur le banc de l’OL. Puisque le temps presse plus à Lyon qu’ailleurs, RMC Sport affirme que la rencontre face au TFC est déterminante pour son avenir : une bonne prestation lyonnaise pourrait convaincre la direction de lui faire confiance à jusqu'à la trêve hivernale. Ce qui laisserait du temps cet hiver pour préparer la suite en 2024... La radio sportive confirme que Bruno Genesio est bien dans les petits papiers de l’OL et a des partisans en interne, au sein des instances dirigeantes comme dans le vestiaire. Des échanges sont prévus entre l'ancien coach du Stade Rennais et John Textor, le propriétaire.

Très apprécié du nouveau directeur sportif David Friio qui le connaît depuis leur passage commun à l'OM, Jorge Sampaoli est une vraie option. Libre depuis son départ de Flamengo en septembre, l'Argentin de 63 ans a lui aussi des partisans dans le nouvel organigramme de l’OL mais rien n'est encore acté. Tout pourrait en revanche aller très vite en cas de nouvelle contre-performance face à Toulouse (17h05). RMC Sport ajoute que mercato d'hiver dépendra en partie du choix de l'entraîneur. L'OL a reçu, cette semaine, une bonne nouvelle de la part de la DNCG et dispose d'une enveloppe de 65 millions d'euros sur le papier. Les besoins ont déjà été identifiés : Lyon aimerait faire venir un joueur par ligne.

