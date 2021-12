OL : Damien Da Silva regrette de plus en plus son choix d'avoir quitté le Stade Rennais

Zapping But! Football Club OL : top 10 des meilleurs buteurs de l'histoire

Damien Da Silva (33 ans) regrette-t-il son choix d'avoir rejoint l'OL ? Il semblerait bien... Alors que les Gones ne sont que onzième de Ligue 1 et qu'il est aujourd'hui très loin dans la hiérarchie des centraux derrière Jason Denayer, Jérôme Boateng, Sinaly Diomandé et même Castello Lukeba, l'ancien stoppeur du Stade Rennais a fait part de ses états d'âme à Ouest-France.

« Remplaçant ? Je ne m'y fais pas du tout »

« J’avais l'habitude de jouer régulièrement partout où je suis passé. Moins jouer change un peu les choses. J’essaie, en discutant avec certains joueurs, en partici­pant aux conversations, d'appor­ter ma pierre », a expliqué Damien Da Silva qui ne se fait « pas du tout » à sa condition de remplaçant dans l'effectif de Peter Bosz.

« Ce n'est pas une situation qui me plaît. Je me bats au quotidien pour avoir du temps de jeu. Je savais très bien qu'en venant à l'OL, il y aurait plus de concur­rence, c'est normal », a confessé l'ex capitaine des Rouge et Noir, qui n'a pas encore complètement renoncé.