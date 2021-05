OL : Daniel Riolo annonce le futur coach des Gones

Zapping But! Football Club OL : top 10 des meilleurs buteurs de l'histoire

L’OL va devoir se reconstruire. Après les révélations douteuses de Rudi Garcia sur Juninho et l’ambiance en interne, les Gones ont essuyé le refus de Christophe Galtier pour la saison prochaine et auraient mis le grappin sur Peter Bosz.

L’ancien entraîneur de l’Ajax Amsterdam et du Bayer Leverkusen a l’avantage d’être libre de tout contrat et parler français après avoir joué à Toulon dans sa jeunesse. Daniel Riolo confirme l’information.

« Bosz n’a plus qu’à prendre un taxi »

« C’est quasiment fait, les discussions sont là, il est à 90% à l’OL, a glissé le polémiste hier soir au micro de RMC Sport. Il peut toujours y avoir des choses de dernière minute. Mais s’il fallait prendre un image, on pourrait dire que Bosz est à la Part-Dieu et qu’il n’a plus qu’à prendre un taxi. Après, des fois, il se peut que le taxi ne vienne pas... »