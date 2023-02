OL : Dembélé, Aouar... Ponsot justifie l'absence de loft à Lyon

En fin de cycle à l'OL, Moussa Dembélé et Houssem Aouar sont particulièrement critiqués ces derniers temps pour leur manque d'implication et leur volonté d'aller au bout de leur contrat au club. Pour autant, hors de question pour la direction des Gones de les écarter jusqu'à la fin de saison.

Dans l'émission « Tant qu'il y aura des Gones » sur le site Olympique-et-Lyonnais, Vincent Ponsot a justifié la position du club de ne plus vouloir faire usage d'un loft comme le font certains clubs avec les éléments hors du projet.

« On a eu l'épisode Bafé Gomis qui avait annoncé deux ans avant qu'il souhaitait aller au bout de son contrat. En tant qu'institution, je peux comprendre la position (de ne vouloir plus voir un joueur en fin de contrat porter le maillot, NDLR). A l'époque, on avait écarté Bafé pendant un mois durant la période du Mercato mais cela avait été très négatif. Très négatif médiatiquement, très négatif pour l'institution, très négatif pour le groupe car les autres joueurs l'avaient mal accepté... La conclusion de cet épisode, ça a été de dire : nous, on ne se tire pas une balle dans le pied. Cela ne veut pas dire qu'on accepte mais notre rôle c'est de construire un effectif et le mettre à disposition de l'entraîneur. Après, c'est l'entraîneur qui décide... »