OL : des promesses dingues d’Aulas à la DNCG éclatent au grand jour

Sous le contrôle de la DNCG avec une masse salariale encadrée, l'OL travaille toujours au ralenti lors de ce mercato alors que ses concurrents désignés, l'OM, Rennes et le RC Lens notamment, se renforcent à toutes les lignes dans le même temps. S'il reste plus d'un mois pour réaliser de bonnes affaires, les Gones espèrent aussi boucler de grosses ventes (Barcola, Lukeba...), un objectif qui aurait fait du bien s'il avait été accompli avant le 30 juin, date fatidique pour le relevé des comptes. Tandis que les galères actuelles de John Textor le font encore réagir, Jean-Michel Aulas aurait tenté de sauver les meubles avant son départ en promettant des folies au gendarme financier du football français.

Aulas avait promis 112 millions d'euros !

Le journal l'Equipe le dévoile ce mardi, l'ancien président historique de l'OL avait fait une promesse énorme à la DNCG dès le 13 décembre 2022, celle de vendre pour 112 millions d'euros avant le 30 juin. En plus du départ acté de Malo Gusto vers Chelsea pour 30M€, JMA évaluait la vente de Castello Lukeba à 40M€ et celle de Karl Toko Ekambi à 20M€. Les départs estimés de Tino Kadewere (8,5M€) et Cenk Özkacar (5M€) venaient compléter le pactole avec quelques bonus. Finalement, le club rhodanien a cédé Romain Faivre (Bournemouth) et Thiago Mendes (Al Rayyan) pour quasiment 20M€ mais reste loin des sommes annoncées par Aulas. Concernant d'éventuelles arrivées cet été, John Textor et son équipe disposeraient d'une enveloppe de 25M€ mais d'autres ventes seront nécessaires avant d'acheter, ajoute le quotidien sportif. Pour cause, la masse salariale poserait toujours problème alors que les recrues se font attendre par Laurent Blanc...

