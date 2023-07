OL : Aulas démonte encore Textor et fait une révélation dingue sur le rachat

Zapping But! Football Club OL : top 10 des meilleurs buteurs de l'histoire

Alors que la DNCG a maintenu ce mercredi ses positions avec un "encadrement de la masse salariale et des indemnités de mutation" de l'OL, Jean-Michel Aulas a taclé la gestion du club rhodanien par John Textor. "Moi, je n'ai jamais été inquiété par la DNCG. Je n'ai jamais eu un quelconque problème en 35 ans de présidence. Jusqu'ici, la DNCG nous a toujours félicités pour notre gestion", a lâché l'ex-président lyonnais dans des propos accordés à L'Équipe.

"Je suis dépité"

Dans un entretien accordé à la Tribune, Jean-Michel Aulas en a remis une couche sur John Textor et la DNCG. "L'issue de l'appel devant la DNCG était malheureusement prévisible, dès lors que les garanties demandées n'étaient pas satisfaites. Je suis dépité. Je le suis à plusieurs titres. D'abord parce que quand le club que j'ai dirigé pendant 36 ans traverse une passe difficile, ça me fait mal, c'est charnel, et j'en souffre. Ensuite, je le vis d'autant plus mal que la situation était parfaitement évitable : il y a trois mois, le dossier que j'avais transmis à la DNCG visait à obtenir une prévision de résultat de 90 millions d'euros en actionnant quatre leviers différents: refinancement du stade, cession d'OLW (la section féminine), cession d'OL Reign (la franchise féminine américaine), cession de joueurs. Ces leviers étaient tous initialisés depuis mars-avril 2023... mais la DNCG fait son travail de vérification et elle traduit en actes ce qu'elle voit. Aux nouveaux dirigeants désormais d'apporter les bonnes réponses."

Textor n'était pas le premier choix d'Aulas

JMA a, par ailleurs, révélé que le milliardaire américain n'était pas son premier choix pour le rachat du club. "Je ne voulais pas vendre de cette manière-là. (...) Je reçois six offres sélectionnées par la banque américaine Raine. J'en choisis une, celle de Foster Gillett, qui n'est pas celle qui sera retenue. On me fait comprendre que la banque en préfère une autre. Initialement, je n'aurais pas tout vendu, peut-être même que je n'aurais pas vendu du tout. J'accepte, mais je pose comme condition que le candidat à la reprise reprenne une grande partie du capital. J'ai quelques regrets, mais je tourne la page tout en gardant un œil très attentif."

