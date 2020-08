OL – Dijon (4-1) : Depay savoure son triplé mais reste très flou sur son avenir lyonnais

Alors qu'il avait montré quelques difficultés durant le Final 8, l'attaquant de l'OL s'est montré très en jambes ce vendredi soir. Au micro de la chaîne Telefoot, Memphis Depay a dressé un bilan avec franchise. Sur la soirée mais aussi son avenir.

Un changement marquant avec la C1

« Bien sûr, je suis heureux. Heureux d'avoir pu marquer et de gagner ce qui est le plus important. Après la Ligue des champions, nous avons joué des grosses équipes. Ce soir, on a pu créer du jeu, dribbler, se créer des occasions. »

L'OL peut être ambitieux

« Nous pouvons espérer beaucoup de choses si nous mettons de l'intensité, si nous nous améliorons dans la création du jeu. Avec cet état d'esprit nous avons de grandes ambitions. »

Un gros flou sur son avenir

« Je ne peux pas faire de plans sur le futur donc je ne peux rien dire. Après, il faut regarder sa carrière et ses ambitions. On ne dispute pas la Ligue des champions, c'est dur de l'accepter mais je suis sûr que le club y retournera bientôt. Ça dépend de l'ambition du club, de l'équipe que l'on aura. Avoir le brassard de capitaine est important. Je ne sais pas honnêtement, mais pour le moment je suis concentré sur Lyon. »

Un gros travail pour surpasser sa blessure

« Je me sens bien. Je travaille tous les jours. Je suis reconnaissant d'être sur le terrain, de retrouver mon niveau. Je n'ai jamais autant travaillé et j'ai dû m'améliorer dans mon alimentation. »