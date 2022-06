OL, Equipe de France – Mercato : Thomas Lemar sur le marché, une aubaine pour Lyon et Textor ?

Zapping But! Football Club OL, OM, LOSC - INFO BUT! : Satriano (Stade Brestois) affole la Ligue 1 !

John Textor est désormais actionnaire majoritaire de l’OL. L’homme d’affaires américain a d’ailleurs prévu d’augmenter de 86 M€ le capital du club rhodanien et aurait aussi dans l’esprit de donner des moyens plus conséquents à Lyon pour réaliser des grosses opérations sur le marché des transferts.

Lemar mis sur le marché

Et justement, une piste pourrait plaire à John Textor, lui qui apprécie le côté bling-bling des joueurs connus et médiatisés et qui souhaite par exemple faire venir James Rodriguez à Botafogo, club qu’il gère au Brésil. C’est Thomas Lemar, qui, selon Marca, aurait été mis sur la liste des transferts par l’Atlético Madrid.

Le champion du monde 2018 avec l’Equipe de France n’a plus qu’une année de contrat avec le club espagnol et pourrait être un bon coup à aller chercher cet été, à quelques mois du prochain Mondial. D’autant plus que c’est un joueur que l’OL avait déjà pisté par le passé. Il est estimé à 40 M€ sur le site Transfermarkt. À suivre.

Thomas Lemar n'accepte pas de prolonger avec l'Atlético Madrid. Le club l'auraient donc placé sur la liste des transferts, d'après @marca ✍️ pic.twitter.com/MiXeiusEwg — All Foot (@_AllFoot) June 23, 2022

Pour résumer Le milieu offensif de l’Atlético Madrid, Thomas Lemar (26 ans) aurait été mis sur la liste des transferts par les Colchoneros pour cet été. Et si l’OL sautait sur l’occasion, après le rachat de John Textor ? Il est estimé à 40 M€.

Adrien Deschepper

Rédacteur