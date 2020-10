OL, FC Barcelone - Mercato : Aulas confirme le nouveau bon de sortie de Depay

Ce mercredi, Jean-Michel Aulas a donné une conférence téléphonique pour présenter les comptes d'OL Groupe. Si ceux-ci demeurent positifs, ils ont évidemment été impactés par la crise sanitaire. Pas de quoi, cependant, céder à la panique en vendant les meilleurs joueurs à n'importe quel prix. La preuve, Memphis Depay et Houssem Aouar sont toujours là. Mais pour le Hollandais, en fin de contrat en juin prochain, la porte est grande ouverte en janvier, par exemple pour le FC Barcelone, avec qui il a été en contacts.

"Depuis le début j'ai été clair avec Memphis, a déclaré Jean-Michel Aulas pendant sa conférence téléphonique. J'avais eu deux fois le président Bartomeu, à Barcelone, qui m'avait dit ne pas voir comment les choses pouvaient se faire. Je sais que Koeman l'a laissé espérer, et que Memphis était prêt à faire des efforts."

"Aujourd'hui, il est déçu, mais pas par rapport à l'OL, plutôt par rapport à Barcelone. Il va tout faire pour se trouver en situation d'aller là-bas en janvier. Ce n'est pas moi qui prendrai la décision, c'est Juninho, de la même manière qu'il a assumé toutes les décisions du mercato avec Vincent Ponsot. Rudi Garcia, lui, s'est battu corps et âme pour que Memphis reste. Je n'ai pas abandonné l'idée de le prolonger, mais comme il a toujours dit non, ça paraît difficile."

Memphis Depay is still focused on landing his move to Barcelona 😤 pic.twitter.com/NWowVMg3T2