OL, FC Barcelone - Mercato : Aulas éloigne Depay de Messi et Reine-Adélaïde du Stade Rennais

Le mercato de l’OL a pris feu. Depuis dimanche et le départ de Fernando Marçal, on entend tout et son contraire du côté de Lyon. Memphis Depay devrait ainsi partir pour le FC Barcelone quand Jeff Reine-Adélaïde pourrait faire l’objet d’une offre de 20 millions d’euros du Stade Rennais.

C’en est trop pour Jean-Michel Aulas, qui s’est exprimé sur son compte Twitter pour clarifier la situation. « Si Memphis pouvait partir en août, il devrait rester avec nous pour 20/21, a expliqué le président de l’OL. Contrairement à ce que j’ai lu, il n’y a pas eu d’échange avec le Barça, je ne pense pas que cela soit l’intérêt de l’OL de laisser partir son capitaine après cette année tronquée par la LFP. L’OL a les moyens d’imposer sa stratégie et veut faire une très belle année. »