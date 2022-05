OL, FC Barcelone - Mercato : Boateng clarifie son avenir et en dit plus sur celui de Lewandowski

Zapping But! Football Club OL - INFO BUT! : Yilmaz ou Malacia pour remplacer Emerson ?

Si l’OL comptait franchir un cap avec Jérôme Boateng (33 ans), c’est raté. Arrivé en provenance du Bayern Munich, libre l’été dernier, le défenseur central n’a jamais vraiment trouvé son rythme de croisière et a déçu.

« Cela ne s'est pas passé comme je l'avais imaginé, surtout quand on est huitième du championnat de France avec un club comme Lyon. Ce n'est pas satisfaisant pour moi et pour le club, a-t-il regretté sur Sky Sport. Surtout en deuxième partie de saison, mais c'est le football. L'important est de bien terminer la saison, sans blessure, et de repartir à l'attaque à la rentrée. » Malgré tout, Boateng n'envisage pour le moment pas de quitter l’OL. « Nous allons certainement nous réunir en été, échanger des idées et voir comment les choses continuent, a-t-il affirmé. Mais pour l'instant, j'ai un contrat à Lyon et je vais entamer la pause estivale comme d'habitude. Ensuite, je reviendrai pour le début de l'entraînement. »

Lancé au sujet du possible départ de Robert Lewandowski au FC Barcelone, le stoppeur allemand lui a donné sa bénédiction. « Pour un joueur comme lui, il est légitime de vouloir faire quelque chose de nouveau, a-t-il poursuivi. Il y a suffisamment de temps pour trouver une bonne solution pour les deux parties. (...) En l'état actuel des choses, Robert souhaiterait partir cet été. Le Bayern a tout le temps en été pour s'assurer de trouver des remplaçants. C'est arrivé à d'autres joueurs aussi. Thiago aussi voulait partir, donc c'était possible. Personnellement, j'essaierais de faire venir Harry Kane du FC Bayern tout de suite. C'est mon avis... »

