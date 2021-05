OL, FC Barcelone - Mercato : Depay s’en va, ce Lyonnais ne le regrettera pas !

Zapping But! Football Club OL : les enjeux de la rencontre face au FC Lorient

Arrivé en janvier 2017 à l'Olympique Lyonnais en provenance de Manchester United contre un chèque de 16 millions d'euros, Memphis Depay, qui arrive en fin de contrat en juin prochain, devrait quitter le club rhodanien cet été.

"Memphis Depay n'est pas digne d'un capitaine"

Lancer le diaporama

OL : ces joueurs qui pourraient quitter l'OL cet été +12

Memphis Depay Credit Photo - Icon Sport

Mais l'attaquant néerlandais, qui est annoncé du côté du FC Barcelone, ne sera pas regretté par l'ancien joueur des Gones, Yohan Gomez. "Depay a du talent. Il est capable de faire des choses extraordinaires, puis de disparaître dans la foulée… C’est frustrant. Il est capable d’être décisif. Je ne suis pas fan du joueur. Memphis comparé à Lisandro et Lacazette ? Il a peut-être plus de talent que ces deux joueurs-là. Mais c’est le capitaine de l’OL, on lui demande plus. Je n’attends pas que des stats de la part du capitaine. Un joueur comme Benzema, c’est plus que les stats. Il devrait montrer l’exemple par sa manière de faire. Memphis n’est pas digne d’un capitaine. Par exemple, je préfère avoir Burak Yilmaz dans mon équipe que Depay. Memphis, c’est un soliste. Depay n’a pas réussi à Manchester United. À Lyon, un club un peu inférieur, c’était un peu mieux. Maintenant, j’attends de voir ce qu’il va donner dans un grand club, puisqu’il veut partir à Barcelone depuis qu’il est là…", a confié le consultant d’Olympique-et-lyonnais.