OL, FC Barcelone – Mercato : Garcia annonce qu'un départ de Depay est toujours possible !

Ces derniers jours, les choses semblaient claires au sujet de Houssem Aouar et Memphis Depay. Les hommes semblaient partis pour rester à l'OL mais depuis, seul Aouar a confirmé aux médias cette information. Pour Memphis Depay, l'incertitude restait de mise.

Pour Aouar, les choses sont plus claires

Et elle est confirmé ce soir puisque avant la rencontre face à l'OM, Rudi Garcia s'est expliqué clairement sur la raison de sa présence sur le banc. « J'ai choisi en fonction de l'état de forme et ce qui peut se passer encore demain. Je dois faire confiance à deux qui sont sur d'être là. C'est le cas de Houssem Aouar ». Et donc pas de Depay.

Soulignant que « le Mercato ne ferme pas ce soir, mais demain à minuit », le technicien lyonnais n'a donc pas la certitude que l'attaquant néerlandais sera encore lyonnais mardi matin.