OL, FC Barcelone - Mercato : le nouveau Ousmane Dembélé à Lyon !

Zapping But! Football Club OL : les transferts les plus chers de l'histoire

L’OL saura vraiment ce qu’il a dans le ventre demain contre l’OM (20h45). Le choc de cette 32e journée de L1 devrait en effet en dire un peu plus sur la propension des Gones à se mêler aux places européennes. Jeffinho pourrait faire partie des joueurs lyonnais qui pourraient faire changer les choses.

Jeffinho valide la comparaison avec Dembélé

Arrivé cet hiver de Botafogo, l’attaquant brésilien n’a pas encore étalé toute l’étendue de son talent mais sait que ses qualités sont comparables à celles d’Ousmane Dembélé. « Je n’aime pas trop les comparaisons, mais oui, ça me va bien, a-t-il souri dans L’Équipe à l’évocation d’un parallèle avec le crack tricolore du FC Barcelone. Dembélé est polyvalent, il va de l’avant, il aime bien feinter, donc oui, on se ressemble. C’est un grand joueur et j’espère avoir une carrière aussi victorieuse que la sienne. »

"«Jeffinho a dû se dire qu’il avait signé dans un club d’athlé, plaisante Laurent Blanc, on ne l’a fait que courir au début !» Le coach de l’OL développe : « on était obligés, il n’avait rien dans le moteur. Aujourd’hui il arrive à mieux tenir le coup.»" #LT (Le Dauphiné) — OL+ (@OL__Plus) April 21, 2023

Podcast Men's Up Life

Pour résumer Jeffinho (23 ans), qui possède les mêmes qualités qu’Ousmane Dembélé au FC Barcelone, pourrait sortir du lot à l'Olympique Lyonnais cette saison dans le sprint final de Ligue 1. Laurent Blanc en aurait bien besoin en attaque.

Bastien Aubert

Rédacteur