OL, FC Barcelone - Mercato : un retour improbable se précise pour Umtiti !

Désireux de faire revenir les anciennes gloires au bercail, de Corentin Tolisso à Alexandre Lacazette en passant par Dejan Lovren, l'Olympique Lyonnais a étudié la possibilité l'été dernier de se faire prêter Samuel Umtiti. Mais l'état des genoux du défenseur central a inquiété les Gones, de même que le Stade Rennais, également intéressé, et c'est à Lecce que le champion du monde 2018 a été envoyé. Dans les Pouilles, le miracle s'est produit : après trois saisons gâchées par les blessures, Umtiti est redevenu un joueur de football. Il a pris part à 15 matches sur 27 et contribue à l'opération maintien (15e sur 20).

Que se passera-t-il pour lui en juin ? Lecce tentera-t-il de le recruter définitivement ? Ou l'OL reviendra-t-il à la charge ? Selon Sport, l'avenir d'Umtiti pourrait passer par le... Barça ! En effet, si le club catalan est interdit de recrutement par la Liga en raison de sa masse salariale trop élevée, ses dirigeants pourraient être tentés de laisser une nouvelle chance au Français, qui avait été à son avantage lors de ses premières saisons en Catalogne (2016-18). Ce serait d'ailleurs la volonté de l'intéressé, sous contrat jusqu'en 2026 avec le FCB. Ce serait surtout un retournement de situation des plus inattendus !

❗️ Umtiti's priority is to return to Barcelona this summer and stay there. [sport] #fcblive pic.twitter.com/aQDtFsnLOj