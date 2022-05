OL – FC Nantes : Bosz trouve à redire sur le succès des Gones et évoque le Mercato d'été

Zapping But! Football Club OL - Peter Bosz est-il toujours l'homme de la situation à l'OL ?

Une victoire mais pas vraiment un bonheur total. Face à la presse, Peter Bosz avait beaucoup de retenue au moment d'évoquer le succès de ses Gones contre les Canaris : « C’est à l’image de notre saison. La plus grande partie du match, c’est bien mais on laisse l’adversaire dans le match (…) On a gagné mais ce n’était pas un sans-faute (…) Je pense qu’on a joué 70 bonnes minutes mais, à la fin, on ne gagne que 3-2. Cela nous montre sur quoi nous devons nous améliorer la saison prochaine. On doit progresser sur tout ».

« Je sais où je veux être avec cette équipe »

Lancé sur le Mercato d'été et la nécessité de préparer une révolution, l'ancien coach de l'Ajax Amsterdam paraît savoir où il veut aller mais ne s'épanche pas face aux micros : « Moi, je sais ce que je veux. J'en ai parlé avec le club. Une petite révolution à venir ? J’ai parlé de pas mal de choses. Pas seulement sur le terrain. On aspire à faire beaucoup mieux la saison prochaine. Il y a des choses qu’il faut absolument changer. On en discute en ce moment. Je sais où je veux être avec cette équipe. On y travaille. C’est possible d’y arriver. J’en suis convaincu ».

Avec ou sans le Brésilien Tetê, arrivé il y a trois mois en provenance du Shakhtar Donetsk ? « Ce n’est pas à moi de le dire. Avec le club, on évoque le sujet », a-t-il répondu sans entrer dans le détail.

Alexandre Corboz

Rédacteur