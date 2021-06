OL, FC Nantes - Mercato : Garcia largué, Ranieri distancé à la Fiorentina

Zapping But! Football Club OL : top 10 des meilleurs buteurs de l'histoire

Nous l'évoquions ce matin : Rudi Garcia et Claudio Ranieri figure dans les petits papiers des dirigeants de la Fiorentina pour succéder au démissionnaire Gennaro Gattuso. Mais le Français et l'Italien sont vraiment très loin du favori, Vincenzo Italiano, en poste à La Spezia. Le spécialiste des transferts Ignazio Genuardi explique même que les dirigeants de La Viola n'ont pas approfondi la piste de l'ancien Lyonnais et Marseillais.

Ranieri bénéficie d'une plus belle cote à Florence pour son passage très remarqué en début de carrière. Arrivé en 1993 alors que le club venait d'être relégué en Serie B malgré un effectif de stars, il l'avait fait immédiatement remonter avant de remporter la Coupe d'Italie en 1996, la Supercoupe quelques mois plus tard et d'atteindre les demi-finales de la C2 1997, vaincu par le Barça, futur lauréat face au PSG. La Fio de Batistuta, Rui Costa, Baiano et autres Amoruso, c'était lui ! Mais malgré cette belle empreinte, il ne devrait tout de même pas être retenu, ce qui laisse une chance au LOSC, qui pourrait se tourner vers lui pour l'après-Galtier.

