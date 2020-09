OL, FC Nantes - Mercato : un rebond prestigieux pour Tatarusanu (officiel)

Arrivé à l'OL l'été dernier avec l'espoir de concurrencer Anthony Lopes, Ciprian Tatarusanu n'a jamais réussi à faire vaciller le gardien portugais de sa place de numéro un. Résultat, le portier roumain n'a récolté que des miettes et sa frustration s'est matérialisée par des envies de départ dès cet été.

Mieux avec Donnarumma qu'avec Lopes ?

Ce vendredi soir, une belle opportunité s'est conclue de manière officielle. L'OL a en effet informé du transfert du gardien roumain pour 500 000€ au Milan AC. Sur son tweet, le club gone souligne par ailleurs que son départ s'expliquait par une envie d'obtenir un temps de jeu plus conséquent. Pas certain que Tatarusanu soit mieux loti au Milan AC où le prodige Gianluigi Donnarumma règne en maître...