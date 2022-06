OL, FC Nantes, OGC Nice - Mercato : un club européen prêt à détourner Destanoglu de la Ligue 1 ?

Zapping But! Football Club OL : Que penser du nouveau projet de l'OL présenté par Jean-Michel Aulas ?

Le mercato estival est lancé depuis plusieurs jours. Les clubs de Ligue 1 s’activent pour trouver des accords le plus rapidement possible sur le marché. L’OL, le FC Nantes et l’OGC Nice convoitent le même joueur : Ersin Destanoglu. Le portier turc du Besiktas pourrait cependant échapper aux clubs tricolores.

Selon Ignazio Genuardi, que vous retrouvez sur notre site chaque jeudi à 18 heures pour Instant Mercato, le gardien de Besiktas possède plusieurs prétendants en Europe. Le club italien du Torino et le club allemand de Schalke04 le surveillent de près. En Autriche, Salzbourg a déjà proposé 6 millions d’euros pour s’attacher ses services, une offre refusée par le Besiktas qui attend au moins 8 millions.

#Nantes ? #Lyon ? #Nice ? Si les Aiglons ont effectué de nombreuses tentatives au cours des derniers mois, #Destanoglu (#Besiktas) pourrait finalement atterrir ailleurs qu’en L1. Alors que #Salzbourg a proposé 6 M€, la barre reste fixée à 7 M€ + des bonus. #Mercato — Ignazio Genuardi (@IgnazioGenuardi) June 17, 2022

Pour résumer L’OL, le FC Nantes et l’OGC Nice convoitent le même joueur. Cependant, ce dernier pourrait se diriger vers un autre club européen. Le portier turc Ersin Destanoglu pourrait signer en Italie, en Allemagne ou en Autriche.

Adam Duarte

Rédacteur