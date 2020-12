OL, Girondins, FC Nantes – Mercato : le cas Jean Lucas agace Rudi Garcia !

Cible des Girondins de Bordeaux ou encore du FC Nantes à la fin du Mercato d'été en octobre, Jean Lucas va bel et bien quitter l'Olympique Lyonnais dans les prochains jours. Barré par la concurrence (T.Mendes, B.Guimaraes, Paqueta, Aouar, Caqueret), le jeune Brésilien a été autorisé à partir plus tôt cet hiver afin de se trouver un club.

Rudi Garcia : « On ne parle pas de mercato »

Si l'information de l'absence de Jean Lucas avait fuité dès jeudi soir, Rudi Garcia s'est agacé vendredi en conférence de presse au moment où la question est arrivée sur son milieu de terrain : « Pourquoi cette question ? Je n'ai pas encore fait le groupe. Laissez-moi faire le groupe et le dire aux joueurs. En tout cas, tout le monde est disponible ».

Et il n'a pas non plus souhaité répondre à la relance : « On ne parle pas de mercato, je vous l'ai dit, ne m'embêtez pas avec le mercato ». Conscient que les cas individuels avaient pourri le début de saison de l'OL, Rudi Garcia veut finir l'année contre Nice et Nantes sans être perturbé par un marché des transferts probablement animé et qui arrivera bien assez tôt...