OL, Girondins - Mercato : Marcelo revient sur sa mise au placard

A la dérive en défense, comme l'ont montré les six buts encaissés à Rennes (0-6) il y a trois semaines ou les trois contre Strasbourg (4-3) lors de l'ultime journée, les Girondins de Bordeaux se cherchaient un patron derrière lors du mercato hivernal. Ils l'ont trouvé en la personne de Marcelo, après avoir essuyé de nombreux refus (Alvaro, Mingueza, Jones...). Le défenseur central brésilien de 34 ans a été présenté à la presse ce mardi. Et, forcément, il est revenu sur ses six derniers mois au placard à l'OL, conséquence de sa volonté de rester alors que ses dirigeants voulaient le voir partir...

« C’était un moment très difficile, mais ça m’a rappelé des moments quand j’étais petit. Ça m’a permis de retrouver de la motivation pour jouer au football. J’ai passé de très bons moments avec les jeunes et avec le coach de la réserve. Je veux montrer que Marcelo est encore un très bon joueur. J’ai 34 ans, mais l’âge n’est pas un problème. Je travaille beaucoup. » Le Brésilien s'est engagé jusqu'à la fin de la saison avec le FCGB.

