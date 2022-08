OL : grâce à John Textor, Lyon s'imagine déjà un Mercato d'hiver actif

Responsable du recrutement de l'OL, Bruno Cheyrou s'est exprimé lundi soir sur OLPlay concernant le recrutement. Le dirigeant lyonnais a notamment ouvert la voie à un Mercato de janvier plus agité :

«Pour le moment, le mercato estival a été assez atone, avec peu de mouvements ou avec des mouvements surprenants et pas forcément à ce que l'on pouvait attendre, notamment pour nous. Donc oui, c'est possible qu'au mois de janvier il y ait plus de mouvements».