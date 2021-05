OL - Mercato : gros coup de froid sur une piste de Juninho !

Zapping But! Football Club OL : les transferts les plus chers de l'histoire

Juninho et l'OL travaillent déjà en coulisses pour préparer le prochain mercato ! Ayant la ferme volonté de solidifier l'effectif rhodanien, le directeur sportif brésilien aurait ciblé plusieurs joueurs à l'instar de Rachid Ghezzal. Ancien joueur de l'OL actuellement prêté à Besiktas par Leicester, l'attaquant a tenu à s'exprimer sur cet intérêt dans une interview accordée à So Foot.

"J’ai vu dans la presse et sur les réseaux que la rumeur circulait, mais c’est plus de l’intox que de l’info. Moi, je n’ai eu aucun contact concret en tout cas, ça ne veut pas dire que ça ne viendra pas, mais pour le moment, je n’y pense pas. Lyon, j’y serai toujours attaché. C’est mon club de cœur, la ville où je suis né et où j’ai été formé, et c’est là-bas que j’ai fait mes premiers pas professionnels. [...] Quand je pars en 2017, c’est avec des regrets, parce qu’à la base, je n’ai pas envie de quitter le club. Je veux continuer l’aventure, je veux qu’on trouve un terrain d’entente pour la prolongation, mais malheureusement, ça ne se fait pas".