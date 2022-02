OL - INFO BUT! : Aktürkoglu, Yilmaz… Lyon regarde en Turquie

Après s’être séparé de Bruno Guimaraes, Xherdan Shaqiri, Islam Slimani et Marcelo lors du mercato d’hiver, l’OL est parti pour procéder à plusieurs autres ajustements au terme de cet exercice 2021-2022. Alors que Lucas Paqueta, Jason Denayer, Houssem Aouar ou encore Moussa Dembélé sont annoncés comme des partants potentiels, le club du président Jean-Michel Aulas va devoir remodeler un effectif qui a déjà enregistré les arrivées de Romain Faivre et Tanguy Ndombele durant le mois de janvier.

Les dirigeants rhodaniens n’ont pas caché leur désir de rapatrier d’autres anciens de la maison (Alexandre Lacazette et Corentin Tolisso en tête), mais de nouvelles cibles ont aussi été identifiées en parallèle.

Parmi celles-ci, il faut notamment regarder le marché turc. Selon nos informations, les Gones continuent de suivre avec la plus grande attention les performances de l’ailier international turc Kerem Aktürkoglu (23 ans, Galatasaray), dont le contrat expire en juin 2026. Auteur de six buts et quatre passes décisives cette saison en Süper Lig, le numéro 7 a été régulièrement supervisé au cours des dernières semaines (l’OM surveille aussi ses performances). Les Rhodaniens ne disposent pas de la plus large des cellules de recrutement, mais il s’agit d’une destination privilégiée, Bruno Cheyrou s’étant aussi déplacé pour le latéral gauche international turc Ridvan Yilmaz (20 ans, Besiktas), qui pourrait potentiellement débarquer pour remplacer Emerson Palmieri (rp.Chelsea).

Par ailleurs, des renseignements ont également été pris concernant le milieu de terrain franco-portugais Miguel Crespo (24 ans, Fenerbahçe).