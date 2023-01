OL - INFO BUT! Mercato : la vérité sur le cas de Bruno Cheyrou

Zapping But! Football Club Olympique Lyonnais : Qu'attendre des futurs investisseurs américains de l'OL ?

Présent à Lyon pour OL – Strasbourg (1-2) samedi dernier, John Textor a vu de près la défiance des supporters face aux mauvais résultats de l'équipe. D'après L'Equipe du jour, Bruno Cheyrou pourrait faire les frais « à moyen terme » de ce passage de l'Américain dans la Capitale des Gaules. Le « à moyen terme » a toutefois toute son importance.

S'il nous a été confirmé que, dans le trio de dirigeants ciblés par les supporters (Aulas – Ponsot - Cheyrou), le responsable du recrutement était effectivement celui qui se trouvait dans la situation la plus complexe du fait de sa responsabilité directe sur les choix de joueurs, John Textor ne tranchera pas dans l'immédiat et Cheyrou aura toute la latitude pour travailler comme il le souhaite au moins jusqu'à l'été prochain.

John Textor et Bruno Cheyrou ont échangé

En effet, lors de sa dernière visite à Lyon la semaine dernière, l'Américain a beaucoup échangé avec Bruno Cheyrou. Un échange apprécié puisque l'homme d'affaires a renouvelé à cette occasion sa confiance en l'ancien milieu de terrain.

Conscient d'être encore « novice » à la tête d'un club de stature européenne, John Textor veut prendre le temps avant d'impulser ses premiers choix. Dans un premier temps, le patron d'Eagle Football va s'appuyer sur les idées de Jean-Michel Aulas, dont le bail pour trois ans à la direction opérationnelle du club est quasiment impossible à casser. Or JMA garde une totale confiance en Bruno Cheyrou, qui lui avait été chaudement recommandé à l'époque par le regretté Gérard Houllier.

Comment Cheyrou s'est mis Laurent Blanc dans la poche

S'il est attaqué par les supporters sur le recrutement de l'OL et son supposé « manque de travail », Bruno Cheyrou paie surtout le fait d'être un directeur du recrutement éminemment politique et à l'écoute de ses entraîneurs. En effet, même s'il a parfois eu des idées contraires aux divers coachs (sur le poste de défenseur central l'été dernier avec Peter Bosz notamment), Cheyrou n'a jamais cherché à imposer qui que ce soit contrairement à des directeurs sportifs plus interventionnistes comme Juninho ou Léonardo. C'est d'ailleurs pour ça que, même s'ils n'ont pas toujours été sur la même longueur d'ondes, Laurent Blanc s'est finalement rangé derrière Bruno Cheyrou.

