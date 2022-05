OL - INFO BUT! : les Lyonnais connaissent le tarif pour Agoumé

Comme nous le révélions précédemment, Lyon fait partie des nombreux clubs intéressés par le milieu brestois Lucien Agoumé (20 ans). Alors que Lucas Paqueta ou encore Thiago Mendes pourraient bouger dans la prochaine période de mutations, les Gones apprécient fortement le profil de l’ancien joueur de Sochaux, qui est actuellement prêté par l’Inter Milan. À ce jour, les Nerazzurri n’ont pas pris une décision définitive quand à l’avenir du natif de Yaoundé (qui est sous contrat jusqu’en 2025), mais on pourrait finalement se diriger vers un transfert définitif cet été.

En effet, à défaut se se séparer de Lautaro Martinez, les dirigeants intéristes pourraient notamment sacrifier certaines de leurs pépites afin de renflouer les caisses, Martin Satriano ou encore Andrea Pinamonti étant aussi demandés sur le marché des transferts. Selon nos informations, Lucien Agoumé est aujourd’hui estimé autour de 15 M€ par sa direction, le chiffre étant susceptible d’être gonflé par divers bonus.

Concurrence accrue pour Malacia et Yilmaz

Un montant rédhibitoire pour le club du président Jean-Michel Aulas ? Réponse dans les prochaines semaines, Lyon travaillant sur plusieurs dossiers après un exercice des plus décevants. Les Rhodaniens s’activent notamment pour recruter un nouvel arrière gauche. Comme nous l’indiquions il y a quelques semaines, Tyrell Malacia (22 ans, Feyenoord) et Ridvan Yilmaz (20 ans, Besiktas) sont les deux priorités.

Malgré l’intérêt de Manchester United, le premier reste la cible prioritaire, le second ayant fait l’objet d’une offre de Francfort et du Torino. Après avoir lancé les hostilités avec une première proposition de quatre millions d’euros (+ 1 M€ de bonus et 20% sur une éventuelle revente), les Granata vont d’ailleurs prochainement revenir à la charge.

