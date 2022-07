OL - INFO BUT ! Mercato : Grimaldo, c'est du sérieux en cas d'échec pour Tagliafico

Zapping But! Football Club OL : le palmarès complet des Gones

Si l'OL a trouvé un accord avec l'Ajax Amsterdam pour Nicolas Tagliafico (29 ans), l'international argentin – scouté par plusieurs autres clubs comme l'OM ou encore le FC Barcelone – n'a pas encore donné sa réponse aux Gones.

En cas de refus, plusieurs autres pistes sont à l'étude comme Pervis Estupinan (Villarreal, 24 ans), Adrien Truffert (Stade Rennais, 20 ans) ou encore Alejandro Grimaldo (Benfica, 26 ans). Si L'Equipe ne parle pour l'heure que d'une prise de renseignements, nos sources portugaises nous ont confirmé que le dossier du latéral gauche espagnol était sérieux.

Benfica est plus qu'ouvert au départ de Grimaldo

S'il y a quelques années, un Grimaldo aurait été intouchable pour l'OL, ce n'est plus le cas cet été, à un an de la fin de son contrat. Comme l'OL, le Benfica a raté sa saison (3e du championnat) et l'attitude de Grimaldo en fin de championnat a fait tousser les décideurs du club de Lisbonne.

Au niveau tarifaire, son départ se chiffrerait aux alentours de 7-8 M€ pour racheter son ultime année de contrat. Un peu plus cher qu'un Tagliafico sur qui l'OL s'est entendu pour 4 M€ (hors bonus) mais beaucoup moins qu'un Pervis Estupinan, pour lequel il faudrait débourser une vingtaine de millions d'euros.

Grimaldo (Benfica), c'est du sérieux ! L'OL s'est bel et bien renseigné pour Alejandro Grimaldo (Benfica, 26 ans). La porte est ouverte pour l'Espagnol en cas d'échec du dossier Nicolas Tagliafico (Ajax Amsterdam). Son prix est loin d'être rédhibitoire pour les Gones.

Alexandre Corboz

Rédacteur

Alexandre Corboz

Rédacteur

