OL – INFO BUT ! Mercato : un colosse de Jupiler visé en cas de départ de Dembélé

Zapping But! Football Club OL : les 10 plus grosses ventes des Gones

Déjà évoqué par la presse belge il y a quelques semaines, Paul Onuachu (KRC Genk, 27 ans) intéresse bel et bien l'OL. Si Juninho n'est pas encore passé à l'action pour le meilleur buteur du championnat de Belgique 2020-21 (29 buts en 33 matches), c'est parce que le Nigérian n'était pas le profil prioritaire pour remplacer Memphis Depay.

Paul Onuachu en salle d'attente à Lyon

Plutôt en quête d'un ailier et considérant que le poste de n°9 est comblé avec Islam Slimani et Moussa Dembélé, l'OL pourrait lancer l'assaut Onuachu en cas de départ de l'un des deux. Or, comme révélé par Foot Mercato, les négociations ont bien démarré avec l'Atletico Madrid pour un nouveau prêt du buteur de l'équipe de France Espoirs.

Selon nos informations, le profil du beau bébé Paul Onuachu (2m02, 84 kg) a bel et bien été validé par Peter Bosz dans l'éventualité de ce départ. Il n'est toutefois pas sûr que l'OL cède aux exigences de Genk pour leur goleador. Le club belge attendrait au moins 20 M€ pour son colosse. Une somme difficile à sortir pour un Lyon qui a raté la qualification en Ligue des Champions la saison passée. Notons que le Stade Rennais aurait aussi un oeil sur Onuachu.