OL - INFO BUT! : Une grosse surprise en plus de Tolisso ?

Après avoir bloqué le Caennais Johann Lepenant (19 ans), l’OL poursuit ses recherches afin de renforcer un entrejeu qui pourrait perdre Houssem Aouar, Lucas Paqueta et Thiago Mendes lors de ce mercato d’été. Et ceci malgré la présence du revenant Jeff Reine-Adélaïde. Dans la foulée du retour d’Alexandre Lacazette, le club du président Jean-Michel Aulas rêve de faire coup double avec un autre ancien de la maison : Corentin Tolisso (27 ans).

En fin de contrat avec le Bayern Munich, le milieu de terrain international français est un dossier prioritaire pour les dirigeants rhodaniens, même si plusieurs facteurs sont à prendre en compte (salaire, blessures).

Aujourd’hui, les différentes parties concernés sont en contacts avancés, le Tricolore étant sensible aux avances de son club formateur, mais les Gones regardent aussi d’autres éléments prometteurs en parallèle. Il s’agit notamment du cas de l’international serbe Ivan Ilic (21 ans, Hellas Vérone ). Recruté l’été dernier à titre définitif (7,5 M€), l’ancien joueur de Manchester City a réalisé des performances remarquées pour sa deuxième saison en Serie A, lui qui avait été approché par Troyes l’été dernier.

Un transfert de 18-20 M€

A tel point que la Lazio Rome et l’Atalanta Bergame lui font désormais la cour pour cette intersaison. Les Biancocelesti de Maurizio Sarri ont d’ailleurs un accord pour un bail de 4 ans (salaire annuel et progressif de 1,7 M€ hors primes), mais il reste à s’aligner sur les demandes de l’état-major véronais. A l’heure actuelle, il n’est pas question de discuter pour moins de 18-20 M€. Avec l’intérêt d’autres formations étrangères (Liga, Bundesliga), les enchères risquent de monter, mais l’écurie du président Jean-Michel Aulas a bel et bien marqué son intérêt.

Ignazio GENUARDI

Pour résumer Chaque jeudi à 18 heures, désormais, vous avez rendez-vous sur Butfootballclub avec l'Instant Mercato. Tout ce qu'il faut savoir sur le marché des transferts avec le journaliste Ignazio Genuardi, spécialisé depuis des lustres dans les transferts. C'est parti.

Benjamin Danet

Rédacteur