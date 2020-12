OL : Jean Lucas, départs, arrivées... La mise au point Mercato de Juninho

Satisfait du début de saison et conscient que l'OL peut faire de grandes choses, Juninho a fait une grosse mise au point à l'orée du Mercato. Le directeur sportif rhodanien l'assure : Lyon ne recrutera pas.

« Il y aura des changements mais plutôt des joueurs qui vont partir comme c'est le cas de Jean Lucas, c'était déjà prévu. Rudi a demandé qu'il parte pour jouer un peu plus. C'est un joueur en qui je crois beaucoup. Je l'ai amené et je sais qu'il va faire des bonnes choses pour nous. C'est un joueur qui a seulement été cinq fois titulaire donc c'est difficile de juger. J'espère qu'il va grandir avec le prêt, qu'on va trouver une solution », a expliqué le Brésilien.

« Sur les cadres, on ne va pas bouger »

La porte n'est pas non plus fermée pour d'autres : « Il y aura un ou deux joueurs où on va réfléchir, comme on joue que la Ligue 1 et la Coupe de France, c'est difficile de tourner. Peut-être qu'on va essayer de prêter d'autres joueurs mais normalement personne arrive ».

En revanche, concernant les stars de l'effectif et notamment le très courtisé Memphis Depay, Juni a été très clair : « Les joueurs cadres, on ne va pas bouger. J'espère surtout qu'on va garder ce niveau-là, c'est le plus important ».