OL : John Textor ferme le Mercato de Lyon et répond aux accusations sur Nuamah

A l’issue de la signature de Paul Akouokou (Bétis Séville, 25 ans), John Textor a pris la plume pour mettre fin au Mercato de l’OL. Au travers d’une lettre ouverte aux supporters, disponible sur son site internet personnel, l’Américain a fait le bilan et s’est défendu de tous manquements de Lyon aux règles en matière de transfert concernant l’arrivée d’Ernest Nuamah (Nordsjaelland) qui a transité par Molenbeek.

« Concernant la DNCG et l'OL :

Les régulateurs de la santé financière dans le football, la DNCG, nous ont mis au défi d'exécuter notre plan d'affaires de manière austère, comme cela était nécessaire pour rétablir nos fondations qui avaient été gravement mises à mal après trois années de déceptions sportives et de revenus réduits (…) Nous ne sommes pas satisfaits de commencer notre mandat de direction avec des limitations de dépenses lors de notre premier mercato. Ce n'est pas aussi amusant que je l'aurais souhaité, mais c'est notre réalité actuelle. Les décisions de la DNCG peuvent sembler douloureuses, mais ses préoccupations pour la santé financière de notre club sont certainement justifiées. Avec les décisions de la DNCG derrière nous, je peux sincèrement dire que nous travaillons parfaitement ensemble, et leur rôle dans la surveillance financière de notre club nous a déjà permis de nous positionner vers un avenir plus prometteur pour le club. Je ne suis pas là pour faire des déclarations de stratégies politiques. Je pense que tout le monde le sait à mon sujet... c'est simplement la vérité. Nous sommes mieux lotis, car nous avons traversé ce processus douloureux.

Pour Nuamah, c'est 100% légal selon lui !

Concernant le prêt entre le RWDM et l'OL :

L'achat des droits de joueur par le RWDM auprès d'un club au Danemark a été soutenu par une "preuve de fonds", vérifiée par une grande banque commerciale au Brésil, qui bénéficie d’un solde en espèces équivalent à 60 millions d'euros. Cette banque respectée est une institution financière cotée en bourse au NASDAQ aux États-Unis.

Il s'agit du même compte et du même solde en espèces qui a été présenté à la DNCG. Cela signifie, de manière importante, que c'est la même source que nous avons constamment affirmée comme étant disponible pour aider les clubs du portefeuille d'Eagle Football. Les rumeurs conspirationnistes selon lesquels un compte offshore aurait été utilisé dans nos activités de transfert de joueurs sont malveillantes et catégoriquement fausses. Le Brésil n’est pas devenu soudainement un paradis fiscal.

La transaction est une opération d'achat et de prêt traditionnel, réalisée en conformité totale avec les réglementations de la FIFA, sous la supervision de la DNCG. Nous avons spécifiquement sollicité l'intervention de la FIFA pour soutenir nos échanges avec l’Union Royale Belge des Sociétés de Football.

Le RWDM, qui est entièrement financé par moi-même et par Eagle Football Holdings, est suffisamment capitalisé pour effectuer les paiements requis qui seront effectués de "club à club".

Enfin, il est vrai que cette transaction d'achat et de prêt est exceptionnellement importante pour un club récemment promu en Belgique. Il est également vrai que le RWDM, qui n'est pas entièrement détenu par Eagle, pourrait bénéficier de la valeur croissante des droits économiques du joueur s’il réussit à l'OL, club qui bénéficie de ce prêt. Ce n'est pas la première fois qu'un petit club, récemment promu en Belgique, peut bénéficier de l'association avec une entreprise mère multiclubs (les récents leaders du championnat en sont de très bons exemples).

Face à ces faits, nos supporters, et les journalistes tentés de répéter cette histoire intéressante, devraient rester méfiants vis-à-vis de l'agenda de ceux qui cherchent à faire passer une transaction honnête pour toute autre chose.

Nous travaillons dur pour faire avancer les intérêts de l'Olympique Lyonnais dans des circonstances très inhabituelles. Malgré tous nos défis pendant ce mercato, je suis très satisfait du travail de notre département football, et j'accueille nos nouveaux joueurs, dont je sais qu'ils sont fiers de jouer pour l'Olympique Lyonnais. »

