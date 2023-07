OL : c’est un jour historique à Lyon, Blanc se frotte enfin les mains au Mercato !

Zapping But! Football Club OL : top 10 des meilleurs buteurs de l'histoire

Jour historique à l’OL. C’est en effet ce jeudi que l’offre publique d'achat d'Eagle Football d'actions du club rhodanien, validée mardi par l'Autorité des marchés financiers (AMF), sera ouverte d’aujourd’hui au 2 août inclus. Eagle Football propose de racheter quelque 21,4 millions d'actions, soit 12,19 % du capital du club, au prix de 3 euros l'action, soit un montant total maximal de 64 M€. Selon l'AMF, Eagle Football possède actuellement 78,5 % du capital de l'OL. En parallèle, Laurent Blanc ne tirera aucun enseignement majeur de son déplacement en Écosse, hier, face à Manchester United (0-1).

Mata fort à l'impact, bonne chose pour Blanc

Avec une équipe remaniée, l’OL n’a pas été en mesure de s’opposer à une formation qui, même diminuée elle aussi, avait bien plus de monde en magasin (Raphaël Varane était titulaire). « Ce stage aura été positif, glisse Anthony Lopes sur la chaîne du club. On est prêts physiquement mais on aurait pu être meilleur avec le ballon. On a une grosse marge de progression. Mais il faudra récupérer les Espoirs pour être à 100%. Pour le jeu, on va attendre beaucoup plus de nous dans les jours à venir. » Durant cette rencontre, L’Équipe a constaté que le latéral Clinton Mata, seule recrue titulaire à l’OL, n’avait pas peur d’aller au contact. Pour Blanc, qui se plaignait parfois d'un manque d'impact, cela pourra être utile cette saison.

