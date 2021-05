OL : Juninho délivre 3 indices importants sur le Mercato

Zapping But! Football Club OL : le calendrier complet de la saison 2020-2021

1/ Un autre profil que Memphis Depay est visé devant

Si Memphis Depay évoluait en pointe à l'OL, ce n'est pas un avant-centre que les Gones vont chercher pour le remplacer. Juninho a été clair sur ce point après avoir attaqué le Néerlandais sur son état d'esprit : « Pour remplacer Memphis, on a pas besoin d'un joueur dans l'axe mais on a besoin d'un ailier qui va vite et qui défend ».

L'OL – qui compte déjà Islam Slimani dans ses rangs – a également l'intention de faire revenir Moussa Dembélé : « On compte sur lui. Si l'Atlético décide de lever l'option, il restera là-bas. S'il ne la lève pas, on va le recevoir les bras ouverts ». Lyon possède donc déjà ses deux « N°9 » car on voit très mal les Colchoneros garder l'attaquant rhodanien en levant une option de 35 M€ pour un joueur qui n'a pas marqué un but...

2/ Juni cherche un état d'esprit spécifique pour ses renforts

Juninho a appuyé sur ce point avec le recrutement de Damien Da Silva (Stade Rennais) : il regardera davantage à l'état d'esprit de ses recrues. Avec le défenseur breton, le DS de l'OL est allé chercher un leader … Mais pas seulement : « On a un effectif égoïste. On sait que c'est comme ça. On veut des joueurs qui nous apportent cette culture de la gagne qu'on a perdu depuis longtemps et pas de l'égoïsme ».

3/ Deux portes sont déjà ouvertes

Full en défense centrale avec Damien Da Silva, Marcelo et Jason Denayer en plus de Sinaly Diomandé et d'autres jeunes du cru (il ne parle même pas de Djamel Benlamri dont le contrat ne sera pas reconduit), l'OL va chercher à prêter son espoir turc Cenk Özkacar. Juninho l'a confirmé. Le Brésilien est également prêt à sacrifier l'un de ses compatriotes : Thiago Mendes, auteur d'un bon début de saison mais qui a calé sur la fin. « Si on reçoit une proposition, on va bien l'écouter Peut-être que l'idéal est qu'il parte, lui aussi a un peu envie de partir. On a discuté avec lui. Est-ce qu'il a fait de super matches ? Chacun sa façon de juger... »