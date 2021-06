OL : Juninho ne voulait plus de Coupet, Aulas vend la mèche

Zapping But! Football Club OL : tops, flops, avenir... le bilan de la saison 2020-2021 des Gones

Le départ de Grégory Coupet à Dijon avait surpris l'été dernier. Jean-Michel Aulas est revenu sur cet épisode ce soir dans une interview accordée à « Olympique et Lyonnais ». « Quand on adore un directeur sportif, il faut aller jusqu'au bout. C'est lui qui a choisi. Ce n'est pas venu de moi. Il avait probablement ses raisons », a expliqué le président de l'OL, sans en dire plus sur ce qui a motivé le choix de Juninho.