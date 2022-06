OL - L'oeil de Denis Balbir : « Le retour de Lacazette, un acte fort »

Zapping But! Football Club OL - INFO BUT! : le club insiste pour Lucien Agoumé

« En fin de contrat à Arsenal, Alexandre Lacazette va revenir à l'OL. C'est un acte fort. C'est quelque chose d'extraordinaire, de formidable. En faisant ce choix de rejoindre l'OL alors qu'il avait sans doute des propositions supérieures d'ailleurs, cela prouve tout l'amour que Lacazette a pour ce maillot, pour cette institution.

Revenir dans un club, c'est toujours plus facile quand le club gagne, dispute la Coupe d'Europe. Là, Lyon ne tutoie plus les sommets. Même s'il jouit d'une bonne image auprès des supporters, Alexandre Lacazette n'a pas fait le choix du confort et de la facilité. Aujourd'hui, Lacazette revient pour aider le club qui l'a formé. Un club qui a besoin d'une tête d'affiche pour repartir de l'avant. Participer à la reconstruction de son club quand on peut continuer d'amasser beaucoup d'argent ailleurs, c'est un geste à saluer. Cela montre toute son humilité, toute son envie, toute son ambition également. Ce que fait Lacazette ça a valeur d'exemple. Pour faire le parallèle avec Cristiano Ronaldo à Manchester United il y a un an, ça en dit long sur son caractère.

« Pour l'OL et Aulas, ce retour est du pain béni »

Même si tout n'a pas été rose pour lui en Angleterre ces dernières saisons, Alexandre Lacazette demeure un grand attaquant. Pour les supporters lyonnais, sa présence va raviver de bons souvenirs européens comme la victoire face à la Roma en 2017. Pour moi, c'est un joueur plus fort qui va débarquer à Lyon. En plus d'avoir emmagasiné cinq ans d'expérience, il revient dans la peau d'un leader dans un effectif qui va encore se rajeunir. Pour l'OL et le président Aulas, ce retour est du pain béni. C'est un trait d'union réussi avec les supporters, avec le nouveau projet centré sur l'identité lyonnaise.

Pour le Mercato de l'OL, Alexandre Lacazette est une incroyable locomotive. C'est évident que son retour peut jouer sur les transferts. Il peut être l'élément déclencheur de plusieurs choix. Peut-être aussi le premier nom d'une vague de retour. Avec lui, le retour d'un Corentin Tolisso, en fin de contrat au Bayern Munich, redevient possible. Un, deux ou trois coups comme ça, c'est bien mais attention à ne pas faire non plus une équipe de vétérans. Il faudra aussi que ces joueurs-là aient des jeunes à encadrer... »

