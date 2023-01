OL : Laurent Blanc a écarté deux joueurs pour mauvais comportement

Zapping But! Football Club OL : les transferts les plus chers de l'histoire

Rien ne va plus à l’OL. Suite à la nouvelle défaite des Gones, samedi soir au Groupama Stadium contre le RC Strasbourg (1-2), les dirigeants lyonnais ont tiré la sonnette d’alarme pour rebooster le vestiaire rhodanien.

Pour ce faire, John Textor pourrait investir au mercato hivernal, où plusieurs joueurs sont déjà priés d’aller voir si l’herbe est plus verte ailleurs. Selon L’Équipe, Damien Da Silva, Karl Toko Ekambi, Houssem Aouar voire Thiago Mendes sont concernés. Deux autres joueurs de l’OL, et pas des moindres, pourraient rejoindre cette liste : Moussa Dembélé et Romain Faivre !

« Blanc Il a découvert ce que dénonçait Peter Bosz ou même Juninho : un état d’esprit peu en adéquation avec les exigences du très haut niveau, explique le quotidien sportif. C’est pour cette raison qu’il n’a pas donné une minute à Dembélé lors des deux dernières sorties et qu’il s’est carrément passé contre Strasbourg de Faivre, dont l’attitude a déplu. Ce ne sont que de simples rappels, pas des sanctions définitives. »