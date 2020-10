OL : le choix Fulham, son temps de jeu, son avenir... Le flop Andersen vide son sac !

Prêté pour une saison pour 1 M€ à Fulham lors des dernières heures du Mercato, Joachim Andersen (24 ans) s'est confié sur les raisons de son départ à l'Olympique Lyonnais. « Je n'étais plus très heureux à Lyon car je voulais jouer davantage. Quelques jours avant la fin du mercato, j'ai eu quelques conversations avec les dirigeants où je leur ai clairement dit que je voulais partir en prêt. Il me paraissait clair que je n'allais pas avoir ma chance cette saison avec le coach. Les négociations se sont alors accélérées et Fulham était un choix évident », a expliqué le défenseur danois au site 90min.

Andersen ne comprenait plus les choix de Rudi Garcia

Acheté il y a un peu plus d'un an pour 24 M€ à la Sampdoria, le Scandinave n'a pas tout compris ce qui s'est passé à Lyon pour lui : « Ça n'avait pas de sens pour Lyon d'avoir un joueur aussi cher sur le banc. C'est une situation où on est tous les deux perdants. Maintenant, j'ai l'opportunité de jouer une trentaine de matchs en Premier League, prouver ma valeur, et voir où on en est par la suite ». Sans amertume, Andersen ne comprenait plus la situation « frustrante » dans laquelle il était : « Parfois, un coach va préférer d'autres joueurs, sans que vous compreniez pourquoi. C'est sa décision et je la respecte, mais j'ai besoin de jouer ».

S'il a préféré les Cottagers à un retour en Série A par rapport au discours du coach Scott Parker, le stoppeur danois n'a rien programmé poour la suite de sa carrière : « Pour le moment, Rudi (Garcia, NDLR) ne veut pas me faire jouer. Le but, dans l'instant T, est de m'aguerrir en prêt, continuer d'apprendre le maximum et revenir à Lyon. Mais c'est difficile de se projeter. On verra par la suite ».