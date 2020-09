OL : le Mercato a mis un coup de massue à Moussa Dembélé

En ce début de saison, Moussa Dembélé (24 ans) n'est que l'ombre de lui-même. Sortant d'une saison à 24 buts toutes compétitions confondues en 46 matches, l'ancien joueur du Celtic Glasgow serait un peu perturbé par un Mercato d'été qu'il pensait être le sien.

Selon L'Equipe, l'international Espoirs vivrait très mal le fait que ses courtisans anglais soient finalement resté en retrait à l'heure où d'autres joueurs lyonnais (Depay au Barça, Aouar à la Juve) agitent les intérêts prestigieux. Il aurait également du mal à digérer la parenthèse du « final 8 » de Ligue des Champions, vécue dans la peau d'un remplaçant malgré son doublé contre Manchester City (3-1).

A une vingtaine de jours de la fin du marché, Dembélé n'a reçu aucune offre d'envergure et il semble parti pour faire un an de plus dans la Capitale des Gaules, avec un club où il est encore sous contrat jusqu'en juin 2023.