OL : le mercato, l'avenir, le PSG, Houssem Aouar répond presque à tout

Longtemps annoncé partant, il est, comme tant d'autres, resté dans son club formateur. Lui, c'est le milieu de terrain de l'OL, Houssem Aouar, qui devait, selon certains, traverser la Manche et rejoindre la Premier League, à Arsenal notamment. Il n'en a rien été. Et alors que se profile un second mercato, hivernal cette fois, le joueur a tenu à mettre les choses au point.

"Honnêtement, je ne pense pas que ce mercato va perturber l’équipe. On est des professionnels. On va aborder cette période-là comme toute la saison. Lors du mercato précédent, cela a énormément parlé en effet. Mais j'espère que cela ne va pas rentrer dans les têtes de certains. En tout cas, on est motivés, que ce soit en janvier ou en juin. Honnêtement, en ce qui me concerne, je ne regarde pas le mercato."

Pas plus les Gunners que le PSG, régulièrement évoqué depuis des mois comme possible destination. "Je suis ici et j'essaie de progresser personnellement en faisant la plus belle saison possible. Bien sûr, on ne sait pas de quoi est fait demain. Mais je suis très motivé pour apporter le plus à l’équipe."