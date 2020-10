OL : le vestiaire lyonnais libéré par la fin du Mercato ?

Vainqueur de Monaco (4-1) hier soir, l'OL va beaucoup mieux. Et selon Anthony Lopes, la fin du Mercato n'y est pas étrangère. C'est ce que le portier des Gones a confié à Téléfoot hier soir.

« Le déclic, c'est la fin du Mercato, a-t-il soutenu. Ça a libéré pas mal de têtes même si c'est peut-être compliqué pour certains de le dire. On peut se concentrer pleinement sur nos objectifs à présent. »

Lopes : « La Coupe d'Europe nous manque énormément »

Aouar et Depay, dont les départs cet été ont été évoqués, t-out comme Dembele, peuvent se sentir concernés. Et à Lopes d'afficher sa détermination : « La Coupe d'Europe nous manque énormément cette saison mais on sait que pour la retrouver, il faut être très performant en championnat. On montre depuis deux semaines qu'on est une équipe de très haut niveau. » Et l'OL est remonté à la 6e place du classement avant d'aller défier le 2e, Lille, ce week-end.