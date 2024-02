OL : les Gones accusés de plomber les négociations des Droits TV avec leur Mercato XXL !

Cet hiver, l’OL a mené un gros Mercato pour sauver sa saison, faisant signer plusieurs internationaux ou grand espoir du foot (L.Perri, Adryelson, Mangala, Matic, Benrahma, Orban, M.Fofana). Néanmoins, ce recrutement qui relance Lyon n’est pas du goût de tous et notamment du patron de l’UNFP Philippe Piat, qui a chargé contre les Gones.

Dans L’Equipe du Soir, le journaliste économique de L’Equipe Etienne Moatti a également égratigné le plan Textor, accusant l’Américain de jouer le jeu de l’inflation et de pourrir la négociation des Droits TV (rien que ça !).

« Considérer que c’est normal de pouvoir recruter 7 joueurs… Faire venir 7 joueurs pour 56 M€ c’est normal ! N’importe quel club peut faire ça. D’ailleurs, ceux qui sont dans les dernières places avec Lyon peuvent faire ça. Si ça ne fausse pas le championnat… Pourquoi pas faire un Mercato tous les deux mois, si on s’est trompé deux fois, trois fois… Pourquoi ne pas faire un quatrième Mercato ? Cela provoque une inflation des joueurs, des salaires. Au bout de la chaîne, ceux qui paient les droits TV paient de plus en plus cher et au bout du compte, ce sont les téléspectateurs qui vont payer. Mais c’est normal, c’est super, etc. »