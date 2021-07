OL : les jeunes, Dembélé, le Mercato, Onana... Les vérités de Peter Bosz

Zapping But! Football Club OL : les chiffres de la carrière de Depay chez les Gones

Peter, quelle est votre analyse de ce premier match amical avec l'OL (victoire 5-1 contre Bourg) ?

Peter Bosz : C'était bien de jouer avec presque tous les joueurs sur au moins 45 minutes. On a pu travailler sur notre façon de jouer. De temps en temps, c'était bien. De temps en temps, c'était pas bien. Parfois, on s'est retrouvé en un contre un derrière en première période. C'était mieux en deuxième mi-temps. Mais dans tous les cas, on applique la philosophie. Le plus important, c'est de gagner les matches mais j'espère qu'on pourra le faire avec une manière de jeu offensive, avec une grosse intensité. Il faut que l'équipe soit attractive. Ce n'est pas facile.

Pas mal de jeunes se sont montrés contre Bourg. Ils correspondent à la philosophie que vous voulez imprimer ?

Depuis le début, j'ai fait monter neuf jeunes de l'équipe réserve. A Lyon, l'Académie est très importante. J'aime travailler avec les jeunes car on a beaucoup à progresser avec eux. Depuis que je suis là, je sens qu'ils ont envie d'apprendre des choses, de voir un autre style. Il y a beaucoup de travail mais ça fait plaisir...

Moussa Dembélé vient d'inscrire un doublé alors qu'il est potentiellement sur le départ. Comptez-vous sur lui ?

Je compte sur tous les joueurs qui sont sur le terrain ou sur le banc. Je compte aussi sur ceux qui ne sont pas encore rentrés. Il me semble qu'on a encore trois joueurs dans ce cas, qui doivent revenir et sont toujours en vacances... Lucas Paqueta n'a même pas encore démarré les siennes. Je ne dispose pas de tout le monde mais, quand les joueurs sont là, je compte sur eux. Moussa a bien joué.

Où en est l'OL dans son Mercato ? On parle d'un accord avec André Onana...

On est en contact avec Juninho tous les jours. Il y a des joueurs qui peuvent venir, d'autres qui peuvent partir... Tout ce que je peux dire, c'est qu'on parle de tout ça au club.

Pour en revenir à Onana, la volonté semble être de prendre un gardien avec un jeu au pied pour repartir de l'arrière...

Onana est un bon gardien mais on a aussi de bons gardiens. Pour repartir de derrière, il faut de bons gardiens qui n'ont pas peur de prendre des risques. Bien sûr, le but qu'on prend est peut-être une faute de Julian (Pollersbeck) mais c'est moi qui demande de jouer de derrière. C'est ma responsabilité.

De notre envoyé spécial à Bourgoin-Jallieu.